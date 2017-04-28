У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП

Информация об аварии появилась в социальной сети.

Происшествия

У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии выложено в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в пятницу, 28 апреля.

Другой информации о случившемся пока нет.