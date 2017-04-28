http://7info.ru/news/ryazan-incidents/u_djagilevskogo_posta_dps_v_rjazani_proizoshlo_dtp/
У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП
Происшествия 214
У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии выложено в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в пятницу, 28 апреля.
У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП
Происшествия 214
Информация об аварии появилась в социальной сети.
У Дягилевского поста ДПС в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии выложено в группе
Другой информации о случившемся пока нет.