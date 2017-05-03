У центрального рынка в Рязани произошло ДТП

Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева.

Происшествия

Утром в среду, 3 мая, у центрального рынка в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева.