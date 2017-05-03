http://7info.ru/news/ryazan-incidents/u_centralnogo_rynka_v_rjazani_proizoshlo_dtp/
У центрального рынка в Рязани произошло ДТП
Происшествия 123
Утром в среду, 3 мая, у центрального рынка в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
У центрального рынка в Рязани произошло ДТП
Происшествия 123
Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева.
Утром в среду, 3 мая, у центрального рынка в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева.