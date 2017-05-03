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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/u_centralnogo_rynka_v_rjazani_proizoshlo_dtp/

У центрального рынка в Рязани произошло ДТП
Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева. 

Происшествия   123

Утром в среду, 3 мая, у центрального рынка в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Авария случилась на перекрёстке улиц Горького и Кудрявцева. 