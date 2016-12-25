Телеканал «Звезда» назвал имена журналистов, находившихся на Ту-154

Ранее о своих сотрудниках, находившихся на борту самолёта, сообщил Первый канал.

Происшествия

Телеканал «Звезда» назвал имена журналистов, находившихся на Ту-154. Это корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский, передаёт РИА Новости.

Ранее о своих сотрудниках, находившихся на борту самолёта, сообщил Первый канал.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. По последним данным, он потерпел крушение на седьмой минуте полёта. На борту самолёта находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, сопровождающие и экипаж. Всего 92 человека.

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала

Названа возможная причина крушения Ту-154.