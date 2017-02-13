Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП, случившегося на мосту через Оку под Рязанью.
По данным Госавтоинспекции, в воскресенье, 12 февраля, в 13.30 на 69 километре автодороги Клепики – Рязань 53-летний водитель автомобиля ГАЗ врезался в едущий впереди «Лексус» под управлением 41-летнего жителя Москвы.
В результате ДТП в больницу была доставлены 16-летняя пассажирка «Лексуса». Сообщается, что жительница Московской области ехала в автомобиле пристёгнутая ремнём безопасности.