Стали известны подробности ДТП на мосту через Оку под Рязанью

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Лексуса».

Происшествия

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП, случившегося на мосту через Оку под Рязанью.

По данным Госавтоинспекции, в воскресенье, 12 февраля, в 13.30 на 69 километре автодороги Клепики – Рязань 53-летний водитель автомобиля ГАЗ врезался в едущий впереди «Лексус» под управлением 41-летнего жителя Москвы.

В результате ДТП в больницу была доставлены 16-летняя пассажирка «Лексуса». Сообщается, что жительница Московской области ехала в автомобиле пристёгнутая ремнём безопасности.