Стали известны имена рязанцев, пострадавших в ДТП в Краснодарском крае

По уточнённым данным, пострадали водитель и восемь пассажиров.

Происшествия

Стали известны новые подробности ДТП с автобусом, на котором туристы из Рязанской области возвращались домой из Абхазии.

По информации ГТРК «Ока» , в аварии пострадали водитель и 8 пассажиров автобуса, среди которых 6-летний ребёнок и 16-летний подросток. Состояние туристов удовлетворительное, у водителя травмы средней тяжести.

Также ГТРК «Ока» сообщила имена пострадавших.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. По мере их выздоровления будет решаться вопрос о возвращении в Рязань.