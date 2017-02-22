Сотрудника рязанской колонии подозревают во взятке

По данным следствия, за 10 тыс. рублей он пронёс в колонию 10 сим-карт.

Происшествия

Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, которого подозревают в мелком взяточничестве. Основанием для возбуждения дела стали материалы, собранные сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Об этом сообщает официальный сайт регионального следственного управления.

По версии следствия, в ноябре 2016 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии в посёлке Центральный Милославского района пронёс на территорию режимного учреждения 10 сим-карт. За это он получил 10 тыс. рублей.

В настоящее время ведётся расследование.