Сотрудник полиции сбил пешехода на трассе в Рязанской области – СМИ

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Происшествия

В ночь на 9 мая на трассе М-5 в Рязанской области сотрудник полиции, не находившийся на службе, сбил пешехода. Об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает «МК» .

По данным издания, наезд на человека, находившегося вне зоны пешеходного перехода, был совершён в 03.35 на 171 километре федеральной трассы. За рулём автомобиля «Мицубиси Паджеро» находился 30-летний старший лейтенант полиции, старший эксперт Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве.

Пешеход получил серьёзные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.