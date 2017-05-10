В ночь на 9 мая на трассе М-5 в Рязанской области сотрудник полиции, не находившийся на службе, сбил пешехода. Об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает «МК».
По данным издания, наезд на человека, находившегося вне зоны пешеходного перехода, был совершён в 03.35 на 171 километре федеральной трассы. За рулём автомобиля «Мицубиси Паджеро» находился 30-летний старший лейтенант полиции, старший эксперт Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве.
Пешеход получил серьёзные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.