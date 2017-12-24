http://7info.ru/news/ryazan-incidents/socseti_na_severnoj_okruzhnoj_doroge_rjazani_proizoshlo_massovoe_dtp/
Соцсети: На Северной окружной дороге Рязани произошло массовое ДТП
Происшествия 706
Соцсети: На Северной окружной дороге Рязани произошло массовое ДТП
Происшествия 706
Информация размещена в группе ПУВР (соцсеть ВК).
Вечером в субботу, 23 декабря, на Северной окружной дороге произошло масштабное ДТП. По данным соцсетей, в сторону города столкнулись сразу четыре автомобиля.
Движение было затруднено.
Официальной информации о происшествии пока нет.