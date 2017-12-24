Соцсети: На Северной окружной дороге Рязани произошло массовое ДТП

Информация размещена в группе ПУВР (соцсеть ВК).

Происшествия

Вечером в субботу, 23 декабря, на Северной окружной дороге произошло масштабное ДТП. По данным соцсетей, в сторону города столкнулись сразу четыре автомобиля.

Движение было затруднено.

Официальной информации о происшествии пока нет.