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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/socseti_na_severnoj_okruzhnoj_doroge_rjazani_proizoshlo_massovoe_dtp/

Соцсети: На Северной окружной дороге Рязани произошло массовое ДТП
Информация размещена в группе ПУВР (соцсеть ВК).

Происшествия   706

Вечером в субботу, 23 декабря, на Северной окружной дороге произошло масштабное ДТП. По данным соцсетей, в сторону города столкнулись сразу четыре автомобиля. 

Движение было затруднено. 

Официальной информации о происшествии пока нет. 