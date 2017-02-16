Со склада рязанского предприятия украли 3 тысячи мешков с древесным углём

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Происшествия

В Рязанской области полицейские раскрыли кражу более 3 тыс. мешков древесного угля, совершённого со склада в селе Пет Пителинского района. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инспекторы ДПС ГИБДД, обслуживающие город Сасово, для проверки документов остановили на улице райцентра грузовую «Газель». В кузове находилось несколько сотен мешков с древесным углём, который используется для приготовления шашлыка. Никаких документов на груз водитель предъявить не смог, заявив, что получил уголь на складе в селе Пет.

В дальнейшем полицейские установили, что работники склада – 43-летяя женщина и 53-летний мужчина – самовольно загрузили уголь, взяв деньги за него себе. Первоначально был установлен факт кражи более 600 десятикилограммовых мешков древесного угля. Позднее выяснилось, что воры устроили в Сасове у знакомого склад угля, где было найдено ещё более 2,5 тыс. мешков.

На складе в селе Пет хранились запасы угля, который производит предприятия, расположенное недалеко от села. Запасы были большими и подозреваемые надеялись, что пропажу никто не заметит.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.