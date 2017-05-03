Скопинского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, он скрыл от государства почти миллион рублей.

Происшествия

В Скопинском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, предприниматель, с января по декабрь 2015 года с помощью фирм-однодневок скрыл от налоговых органов около миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после поступления материалов из УФНС и УМВД России по Рязанской области. Его расследование продолжается.