Шесть человек ранено за сутки на дорогах Рязанской области

Зарегистрировано четыре аварии, в которых пострадали люди.

Происшествия

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, сообщает сайт регионального УМВД.

6 человек получили травмы различной степени тяжести в 4-х авариях. Также в 55 случаях пострадали только машины и, в перспективе, пострадают кошельки владельцев.

Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1018 нарушений ПДД, задержано 5 водителей в состоянии опьянения, информирует ведомство.