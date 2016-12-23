http://7info.ru/news/ryazan-incidents/shest_chelovek_raneno_za_sutki_na_dorogah_rjazanskoj_oblasti/
Шесть человек ранено за сутки на дорогах Рязанской области
Происшествия 111
Шесть человек ранено за сутки на дорогах Рязанской области
Происшествия 111
Зарегистрировано четыре аварии, в которых пострадали люди.
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, сообщает сайт регионального УМВД.
6 человек получили травмы различной степени тяжести в 4-х авариях. Также в 55 случаях пострадали только машины и, в перспективе, пострадают кошельки владельцев.
Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1018 нарушений ПДД, задержано 5 водителей в состоянии опьянения, информирует ведомство.