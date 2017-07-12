Северная окружная дорога Рязани «встала» из-за ДТП у карьера

Затруднён выезд в центр города со стороны микрорайона Канищево.

Происшествия

Утром в среду, 12 июля, на Северной окружной дороге в Рязани, у карьера, произошло ДТП. Фото с места аварии опубликованы в группах «Новости Рязани Вконтакте» и «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка. Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверждают серьёзные затруднения при движении со стороны микрорайона Канищево.