http://7info.ru/news/ryazan-incidents/severnaja_okruzhnaja_doroga_rjazani_vstala_iz-za_dtp_u_karera/
Северная окружная дорога Рязани «встала» из-за ДТП у карьера
Происшествия 81
Утром в среду, 12 июля, на Северной окружной дороге в Рязани, у карьера, произошло ДТП. Фото с места аварии опубликованы в группах
«Новости Рязани Вконтакте» и «Подслушано у водителей в Рязани» .
Северная окружная дорога Рязани «встала» из-за ДТП у карьера
Происшествия 81
Затруднён выезд в центр города со стороны микрорайона Канищево.
Утром в среду, 12 июля, на Северной окружной дороге в Рязани, у карьера, произошло ДТП. Фото с места аварии опубликованы в группах
По словам очевидцев, из-за аварии образовалась пробка. Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверждают серьёзные затруднения при движении со стороны микрорайона Канищево.