Серию краж в Рязани раскрыли с помощью интернета

28-летний рязанец задержан за кражу пяти детских колясок.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции раскрыли серию краж детских колясок. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сообщения о кражах колясок из домов на окраине города поступили в полицию от людей, которые оставили их на ночь в подъездах. Собрав описания украденного, полицейские начали опрос свидетелей, параллельно с этим просматривая объявления о продажах колясок в интернете. Через некоторое время похожий товар был обнаружен.

Через некоторое время полицейские вышли на продавца – 28-летнего рязанца. Было установлено, что он причастен к краже пяти колясок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.