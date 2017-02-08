Семейные ссоры с регулярной поножовщиной закончились убийством рязанки

Незадолго до этого женщина порезала своего гражданского супруга, который ранее угрожал её убить.

Происшествия

Газета «Панорама города» рассказал трагическую историю жизни гражданских супругов, завершившуюся убийством женщины.

В середине января этого года сотрудники скорой, прибывшие в одну из квартир Рязани, смогли лишь констатировать смерть 44-летней жительницы города Галины Дементьевой (имена изменены). При осмотре тела медики обнаружили на левом бедре две колото-резаные раны. У женщины оказалась рассечена артерия, в результате чего она скончалась от потери крови ещё до приезда врачей.

В квартире находился гражданский супруг погибшей — 52-летний Виктор Гаев. Мужчина не скрывал, что в пылу ссоры ударил Галину ножом, но при этом настаивал: убивать жену не хотел, собирался лишь проучить её, а отчасти и отомстить...

Как выяснилось в ходе следствия, Дементьева и Гаев прожили вместе около пяти лет. И, судя по всему, спокойным для них это время не было. В 2015 году Виктор привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством гражданской супруге. Правда, тогда дело было прекращено за примирением сторон. В декабре 2016-го страсти в их доме опять накалились. Выпивая, пара поссорилась, и на этот раз пострадавшим оказался Виктор: Галина затаила обиду, дождалась, когда он уснёт, а потом нанесла ему в спину пять ударов ножом.

С полученными ранениями мужчина был госпитализирован, однако обращаться в полицию по этому поводу не стал. На его счастье, повреждения оказались не очень серьёзными, и на Новый год Гаев вернулся домой. Вдвоём с Галиной они отметили праздники, но примирение оказалось недолгим. Очередное застолье снова закончилось руганью и взаимными упрёками.

– Зря я тебя тогда не добила! – выкрикнула с обидой Дементьева.

После таких слов за нож схватился уже Виктор. Дважды ударив женщину лезвием в бедро, он вдруг увидел, что под креслом, на котором она сидела, начала стремительно расти лужа крови. Гаев позвонил диспетчеру скорой, а потом вместе с прибежавшим на шум соседом попытался оказать раненой первую помощь. Но остановить кровотечение им так и не удалось...

Осознав, что Галина мертва, Виктор испугался. Он бросился на улицу и зашвырнул нож в сугроб. «Бежать нужно отсюда!» – пронеслось у него в голове. Однако немного успокоившись, Гаев понял, что скрываться бессмысленно. Он вернулся в квартиру и стал дожидаться приезда скорой. А немногим позже рассказал о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов...