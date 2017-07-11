Сасовского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов
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По версии следствия, он скрыл от государства более миллиона рублей.
В Сасовском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ в отношении местного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По данным следствия, в 2015 году подозреваемый в рамках осуществления предпринимательской деятельности оказывал услуги по предварительным расчётам рыночной стоимости объектов оценки, составлению анализа рынка услуг по размещению рекламы. С целью минимизации налогооблагаемой базы по НДС и НДФЛ он создал искусственный документооборот путём изготовления фиктивных документов по взаимоотношениям с организациями, с которыми фактически взаимоотношений не имел.
По версии следствия, таким образом предприниматель скрыл от налогов более миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено после получения материалов из налоговой инспекции и УМВД России по Рязанской области. На данный момент его расследование продолжается.