Сасовского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, он скрыл от государства более миллиона рублей.

Происшествия

В Сасовском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ в отношении местного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый в рамках осуществления предпринимательской деятельности оказывал услуги по предварительным расчётам рыночной стоимости объектов оценки, составлению анализа рынка услуг по размещению рекламы. С целью минимизации налогооблагаемой базы по НДС и НДФЛ он создал искусственный документооборот путём изготовления фиктивных документов по взаимоотношениям с организациями, с которыми фактически взаимоотношений не имел.

По версии следствия, таким образом предприниматель скрыл от налогов более миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено после получения материалов из налоговой инспекции и УМВД России по Рязанской области. На данный момент его расследование продолжается.