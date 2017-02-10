С рязанца, проломившего голову водителю скорой, взыскали компенсацию

В отношении Н. по факту проведённой правоохранительными органами проверки возбуждено уголовное дело.

Происшествия

10 февраля Железнодорожным районным судом Рязани принято решение по гражданскому делу по иску Рязанского регионального Фонда социального страхования РФ к Н. о взыскании понесённых расходов на выплату страхового возмещения в порядке регресса. Ответчик признал исковые требования в полном объёме, требования истца удовлетворены. Об этом сообщил пресс-служба суда.

Согласно обстоятельствам дела 28 июня 2016 года Н., которому работниками бригады скорой медицинской помощи оказывалась неотложная помощь в квартире по месту жительства, неожиданно совершил нападение на водителя кареты Д., исполнявшего по совместительству работу санитара. В результате нападения Д. был причинён тяжкий вред здоровью, а само происшествие – признано несчастным случаем на производстве. В отношении Н. по факту проведённой правоохранительными органами проверки возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, в связи с получением производственной травмы потерпевший Д. длительное время находился на излечении, в том числе и в стационаре, при этом получал пособие по временной нетрудоспособности и иные связанные с лечением выплаты, осуществляемые Фондом социального страхования. Всего за период лечения ему было выплачено истцом около 76000 руб.

Ссылаясь на то, что незаконными действиями ответчика истцу причинены убытки, руководствуясь положениями ст.ст.1079, 1081 ГК РФ, Рязанский региональный Фонд социального страхования обратился в суд с иском о взыскании с Н. расходов по выплате Д. страхового обеспечения в указанной сумме в порядке регресса.