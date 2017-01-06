С начала года на улицах Рязани были задержаны 102 нетрезвых гражданина

В первые дни января в Рязанской области зарегистрировано 97 преступлений и происшествий.

Происшествия

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 97 преступлений и происшествий, 54 из них совершено в Рязани. Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает о двух фактах причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежах, 43 кражах и 7 фактах пресечения незаконного оборота наркотиков, а также одном экономическом преступлении.На улицах Рязани полицейские задержали 102 нетерзвых гражданина и 47 хулиганов.