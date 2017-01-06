http://7info.ru/news/ryazan-incidents/s_nachala_goda_na_ulicah_rjazani_byli_zaderzhany_102_netrezvyh_grazhdanina/
С начала года на улицах Рязани были задержаны 102 нетрезвых гражданина
Происшествия 196
На улицах Рязани полицейские задержали 102 нетерзвых гражданина и 47 хулиганов.
С начала года на улицах Рязани были задержаны 102 нетрезвых гражданина
Происшествия 196
В первые дни января в Рязанской области зарегистрировано 97 преступлений и происшествий.
На улицах Рязани полицейские задержали 102 нетерзвых гражданина и 47 хулиганов.