Рязанского предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области.

Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом в среду, 3 мая, сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в октябре 2014 года предприниматель продал недвижимость, в том числе и автозаправку, заработав на этом 38 млн. рублей. В налоговой декларации он указал меньший доход. Следователи считают, что таким образом от скрыл от налоговых органов более 4, 2 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. Его расследование продолжается.