Рязанского интернет-педофила отправили в колонию на семь лет

Приговор в отношении мужчины вступил в законную силу.

Происшествия

Вступил в законную силу приговор Кадомского районного суда об иных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что житель Кадома, 1986 года рождения, представившись в социальной сети 13-летним подростком вступил в переписку с 11-летней жительницей соседнего региона. Сначала он общался с девочкой на сексуальные темы, после чего стал высылать интимное фото и видео, затем потребовал от неё присылать свои фото. Переписка через интернет с небольшими перерывами длилась около месяца.

Тревогу забили родители девочки, заметившие изменения в её поведении. Они проверили её контакты в соцсети и были шокированы увиденным. О произошедшем сразу же были извещены правоохранительные органы.

Во время суда рязанец, впервые привлекающийся к уголовной ответственности, полностью признал свою вину в содеянном, согласившись с предъявленным ему обвинением.

Суд назначил педофилу в качестве наказания семь лет лишения свободы в колонии строго режима.