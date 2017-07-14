Рязанский областной суд изменил приговор инспектору ДПС, наказанному за фальсификацию документов

Из него исключена ссылка на изменение категории преступления на менее тяжкую.

Происшествия

Сапожковским районным судом Рязанской области в мае 2017 года вынесен обвинительный приговор, которым инспектор ДПС признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

В период с 18 по 19 апреля 2015 года виновный сфальсифицировал материал проверки по факту ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Фольксваген Туарег».

Приговором суда осуждённому изменена категория преступления на менее тяжкую и назначено наказание за совершенное преступление в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.

Решением суда апелляционной инстанции приговор изменён по представлению прокурора, из него исключена ссылка на изменение категории преступления на менее тяжкую, в остальном приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба защитника осуждённого – без удовлетворения.