Рязанский магазин торговал алкоголем без лицензии

Запрещённый товар у предпринимателя изъят.

Происшествия

Во время предновогоднего ажиотажа с закупкой шампанского и прочего алкоголя к новогоднему столу полиция провела рейд по магазинам Рязани, проверяя соблюдения правил торговли спиртным, сообщает сайт регионального УМВД. Разумеется, без нарушителей не обошлось.

Из магазина на улице 2-я Железнодорожная изъято 233 литра спиртного. Предприниматель, владелец магазина, не имел лицензии на продажу алкоголя. Следовательно, горячительные напитки находились в его торговой точке в незаконном обороте.

По факту нарушения составлен административный протокол, ответственность для предпринимателя выльется в крупный штраф. Предновогодние рейды будут продолжаться.

УМВД России по Рязанской области просит всех жителей города и области передавать информацию о местах незаконной торговли алкоголем или спиртосодержащей жидкостью в подразделения полиции.