Рязанские полицейские выявили нарушения в кафе, магазине и палатке

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 54 литра спиртного.

Происшествия

В минувшие выходные в Рязани сотрудники полиции в ходе очередных рейдов пресекли незаконный оборот спиртного в магазине, кафе и торговой палатке. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В частности, на улице Предзаводской полицейские пресекли незаконную продажу спиртного в нестационарной торговой палатке. На улице Крупской было выявлено нарушение в кафе, а на улице Энгельса – в магазине.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 54 литра спиртного. На нарушителей составлены протоколы.