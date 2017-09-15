Рязанские полицейские, обвиняемые в превышении служебных полномочий, останутся под стражей

Рязанский областной суд оставил решение Старожиловского районного суда в силе.

Происшествия

В четверг, 14 сентября, в Рязани были рассмотрены жалобы адвокатов на продление сроков содержания под стражей бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Бывшие полицейские обвиняются в применении насилия в отношении потерпевшего – жителя Рязанской области.

Старожиловский районный суд посчитал доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемые могут оказывать давление на свидетелей и мешать следствию, обоснованными. Принято решение оставить их под стражей ещё на месяц.

Рязанский областной суд оставил решение в силе, жалобы адвокатов – без удовлетворения.