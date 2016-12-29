Рязанку обвиняют в мошенничестве с деньгами, выделенными на рабочие места для инвалидов

Уголовное дело рассматривается в Октябрьском районном суде.

Происшествия

В Рязани, в Октябрьском районном суде, начали рассматривать дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия с мая 2014 по июнь 2015 года обвиняемая, возможность изготавливать и заверять документы от имени двух организаций, предоставила в Центр занятости населения фиктивные данные о трудоустройстве на предприятиях инвалидов и о затратах на обустройство их рабочих мест. За это региональное министерство труда и занятости перечислило компенсации. Сообщается, что материальный ущерб от действий обвиняемой оценивается как особо крупный размер.