Рязанка придумала ограбление, чтобы не платить кредит за потерянный телефон

Хитрость не удалась – теперь ей предстоит не только выплатить кредит, но и отвечать по уголовной статье.

Происшествия

На 23-летнюю рязанку завели уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ за ложное сообщение о преступлении. Заявив об ограблении, девушка надеялась, что ей не придётся выплачивать кредит за потерянный сотовый телефон. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Девушка сообщила в полицию, что вечером на улице Зубковой в Рязани на неё напал неизвестный и отобрал телефон. У полицейских сразу же возникли сомнения в правдивости её слов, так как рязанка путалась, описывая произошедшее. Свидетелей преступления найти не удалось, зато выяснилось, что дорогой телефон куплен в кредит и застрахован.

Полицейские предложили потерпевшей пройти проверку на детекторе лжи, от чего она сразу же отказалась. А вскоре выяснилось, что вечером нетрезвая девушка потеряла гаджет и наутро решила заявить в полицию об ограблении, чтобы не платить кредит, получив страховку.

Хитрость не удалась – теперь ей предстоит не только выплатить кредит, но и отвечать по уголовной статье.