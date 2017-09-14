Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца

Хозяйке «резинового дома» грозит крупный денежный штраф.

Происшествия

На жительницу Рязани завели уголовное дело по ст.322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учёт по своему месту жительства иностранного гражданина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

33-летнего жителя Узбекистана женщина фиктивно прописала в своём доме на улице 14-я Линия.

Хозяйке «резинового дома» грозит крупный денежный штраф.