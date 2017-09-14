http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjazanka_fiktivno_propisala_u_sebja_inostranca/
Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца
Происшествия 92
Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца
Происшествия 92
Хозяйке «резинового дома» грозит крупный денежный штраф.
На жительницу Рязани завели уголовное дело по ст.322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учёт по своему месту жительства иностранного гражданина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
33-летнего жителя Узбекистана женщина фиктивно прописала в своём доме на улице 14-я Линия.
Хозяйке «резинового дома» грозит крупный денежный штраф.