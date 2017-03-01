Рязанец за одну ночь обокрал несколько гаражей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Происшествия

В Октябрьском районе Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении краж из трёх гаражей. Об этом в среду, 1 марта, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступило сообщение от владельца одного из боксов в гаражном кооперативе на окраине города. Он рассказал, что в гараже сработал датчик движения. На место сразу же был направлен наряд. Подъехав на место, правоохранители увидели автомобиль, выезжающий с территории кооператива. Он был остановлен для проверки.

47-летний водитель рассказал, что на территорию попал случайно, перепутав поворот. В салоне его автомобиля полицейские не обнаружили ничего подозрительного. В этот момент на место подъехал хозяин гаража, в котором сработал датчик движения. Заглянув в салон, он заметил резиновые сапоги и сообщил, что у него есть похожие. Когда мужчина открыл ворота гаража, выяснилось, что сапоги в машине оказались именно оттуда. Также пропало ещё несколько вещей.

Вызвав владельцев ряда соседних гаражей, полицейские выяснили, что ещё из двух пропали по 4 колеса. Все они были сложены в одном из боксов. Видимо, вор открыл несколько гаражей, взял оттуда колёса и вещи и сложил в один гараж, чтобы затем спокойно вывезти. У него обнаружили несколько ключей-«отмычек» и другие приспособления для открывания замков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.