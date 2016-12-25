Рязанец спровоцировал крупное ДТП на трассе «Холмогоры»

Из-за неловкого манёвра рязанского водителя столкнулись сразу пять автомобилей.

Происшествия

Крупное ДТП произошло 22 декабря в 20:10 на 1130 километре автодороги М8 «Холмогоры». В нём оказался повинен водитель из Рязани, сообщил 23 декабря портал «Правда Севера» со ссылкой на данные пресс-службы ГИБДД по Архангельской области. Ведомство также предоставило фото с места аварии.

По данным архангельского СМИ, рязанец на автомобиле Greely MK-Cross, обгоняя грузовик MAN с полуприцепом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко» с полуприцепом, идущим навстречу. Затем в «замес» попали попутные «Форд фокус» и «Шкода октавия».

Пострадали в результате ДТП водитель MAN, у которого оказалось расцарапано лицо, и рязанский «организатор» аварии, получивший ушибы грудной клетки и рёбер.