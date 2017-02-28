Рязанец сообщил в полицию о краже планшета, чтобы не выплачивать кредит

За ложный донос мужчине грозит уголовная ответственность.

Происшествия

В отношении 54-летнего жителя Кадома возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (ложный донос о совершении преступления). Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Мужчина заявил в полицию, что накануне в электричке Рязань – Сасово у него украли планшет. Обстоятельства, изложенные в заявлении, выглядели вполне правдоподобно, но правоохранителей насторожило то, что планшет куплен в кредит и застрахован. Полицейские решили опросить потерпевшего у него дома и выяснили, что «украденный» гаджет находится именно там.

За ложный донос рязанцу грозит уголовная ответственность.