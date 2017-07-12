Рязанец, пытавшийся выгородить убийцу, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина дал заведомо ложные показания в суде.

Происшествия

В отношении 58-летнего жителя Захаровского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, во время суда над его знакомым, обвиняемом в убийстве, житель Захаровского района отказался от своих показаний, данных на предварительном следствии. Чтобы помочь знакомому избежать ответственности, он заявил в суде, что не является очевидцем случившегося.

В дальнейшем суд счёт показания свидетеля недостоверными и вынес подозреваемому в убийстве обвинительный приговор.