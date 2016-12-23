Рязанец пытался «толкнуть» в розницу крупную партию наркотиков

Оперативники задержали молодого человека до начала торговли.

Происшествия

В Рязани задержали 26-летнего парня, подозреваемого в попытке организации розничного сбыта 78 граммов «синтетики», сообщает сайт УМВД Рязанской области. Такой объём считается большой партией. Пресекли «торговую операцию» сотрудники Управления по контролю за оборотами наркотиков регионального УМВД.

Полиция заподозрила парня, обратив на него внимание во время мониторинга рязанского интернет-сегмента из-за чрезмерной активности. В сети он вёл себя типично для человека, пытающегося наладить розничный сбыт наркотиков через систему тайников – «закладок».

Молодой человек думал, что он действует анонимно. Оперативники регионального УНК давно уже умеют рассекречивать интернет-анонимов.

Проверяя подозрительную персону, полицейские получили сведения, что парень собирается получить две оптовые партии «синтетики», с тем, чтобы потом распространять их в розницу. За ним следили и зафиксировали, как наркодилер забрал из импровизированного тайника в доме на окраине Рязани полиэтиленовый пакет, туго перевязанный клейкой лентой. Парня задержали и досмотрели, обнаруженный при нём пакет изъяли.

Экспертиза установила, что внутри изъятого у злоумышленника пакета более 13 граммов сильнодействующего наркотика, расфасованного небольшими, удобными для розничного сбыта дозами. В другом тайнике у парня хранилось еще 65 граммов «синтетики», точно так же расфасованной.

Наркотики изъяли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по «наркотической» статье (ч.4 ст.228.1 УК РФ).