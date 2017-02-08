Рязанец, обвиняемый в сожжении супруги, выдвигал разные версии произошедшего

Сначала он заявил, что женщина сгорела, готовя шашлык, затем заговорил о самосожжении.

Происшествия

Газета «Панорама города» рассказала о расследовании уголовного дела в отношении жителя Рязанской области, обвиняемого в жестоком убийстве своей супруги. Уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде в Рязани.

34-летняя жительница Шацкого района Анна Елина (имена изменены) в конце апреля прошлого года была доставлена в ЦРБ с множественными ожогами тела. В больницу её привёз муж, 36-летний Артём Елин, который пояснил, что с женой произошёл несчастный случай. Супруги вели семейный бизнес – арендовали кафе, расположенное на трассе. Вот там-то, по словам мужчины, Анна и пострадала: разжигая мангал, случайно пролила на себя бензин, который тут же вспыхнул.

Состояние пациентки было тяжёлым, и через четыре дня она скончалась. И тогда, выясняя обстоятельства её смерти, следователи заметили противоречия в показаниях Елина и других свидетелей. Как рассказала работница кафе, в тот вечер между супругами произошла ссора, после чего она увидела, как охваченная пламенем Анна выбежала из комнаты. А по словам Артёма выходило, что женщина прибежала в горевшей одежде с улицы.

Вскоре муж погибшей озвучил новую версию произошедшего. Артём признался: приехав в кафе, он заподозрил, что у жены был любовник. Мужчине показалось, что он слышал стук задней двери, когда входил в комнату. К тому же он обнаружил, что из двух купленных для него пачек сигарет одной нет на месте.

– Я живу с тобой столько лет, а ты меня постоянно обманываешь! – вскипел супруг и заявил, что намерен подать на развод.

В этот момент, по словам Артёма, работница принесла в комнату канистру с бензином, которую он собирался увезти с собой. И тут, рассказывал дальше Елин, Анна вдруг схватила канистру, облилась бензином и со словами: «Я не смогу с таким позором жить!» – подожгла себя. Муж принялся тушить её, а потом повёз на своей машине в больницу. По дороге, чтобы скрыть такой поступок матери от детей, они вместе придумали историю про несчастный случай с мангалом.

Однако и новая версия мужчины выглядела не совсем правдоподобно. Так, работница кафе настаивала, что не приносила канистру с бензином и даже не знает, как она попала в комнату. Кроме того, опрошенные родственники погибшей утверждали: Анна была жизнерадостным человеком и никогда не высказывала мыслей о самоубийстве. А вот Артём, по их отзывам, был домашним тираном: беспричинно ревновал жену, поднимал на неё руку за недостачу в кассе кафе и по другим незначительным поводам. Несколько раз их отношения разлаживались из-за этого, но потом Елина снова возвращалась к мужу, потому что, по словам окружающих, очень любила его.

– Следствием был назначен ряд сложных экспертиз, результаты которых опровергали показания мужа погибшей, – рассказывает заместитель руководителя Сасовского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Михаил Шувариков. – Так, исследовав следы ожогов на руках мужчины, эксперт заявил, что, скорее всего, они были получены не при тушении одежды жены, а в момент воспламенения бензина. Выводы посмертной психиатрической экспертизы были однозначны: женщина не проявляла никакой склонности к суициду. Напротив, как сообщали свидетели, она собиралась уйти от мужа, что, возможно, и спровоцировало у него приступ ревности. К тому же в ходе следственного эксперимента было установлено, что поднять тяжёлую канистру над головой смогла только одна из трёх женщин – та, которая занималась спортом.

Следствием были собраны и другие доказательства при-частности Артёма к смерти жены. Ему предъявлено об-винение в убийстве, совер-шённом с особой жестоко¬стью. Свою вину Елин так и не признал, продолжая на-

стаивать на том, что супруга сама подожгла себя. В на-стоящее время материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в суде, кото-рому и предстоит поставить точку в этой истории.