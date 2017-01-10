Рязанец облил жену бензином и поджёг

Уголовное дело в отношении него передано в суд.

Происшествия

Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Шацкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). Об этом сообщил официальный сайт прокуратуры.

По версии следствия, между супругами произошёл конфликт, в ходе которого на почве внезапно возникших личных неприязненных отношениях муж облил тело своей супруги бензином из канистры и поджёг её. В результате, потерпевшей причинены телесные повреждения в виде ожога II-III степени 90% поверхности тела, от которых она скончалась в больнице через несколько суток.

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, убийство было совершено вечером 25 апреля 2016 года в арендуемом супругами придорожном кафе.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия не признал себя виновным и заявил о непричастности к смерти супруги.

По данному факту Сасовским МСО СУ СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело, которое по окончании расследования и утверждения обвинительного заключения направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.