У рязанца, задолжавшего 400 тыс. рублей, изъяли «Porsche Panamera 4S»

Стоимость автомобиля 2010 года выпуска по оценкам приставов составляет 1 млн. 908 тыс. рублей.

Происшествия

У рязанца, задолжавшего банку по кредитному договору 420 тыс. рублей, изъяли автомобиль «Porsche Panamera 4S». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Стоимость автомобиля 2010 года выпуска по оценкам приставов составляет 1 млн. 908 тыс. рублей. Машину должник скрывал у своего родственника на огороженной площадке при магазине в Московском районе Рязани.

Приставы разыскали и арестовали автомобиль. Теперь у должника есть 10 дней, чтобы погасить кредит, в противном случае иномарку выставят на продажу.