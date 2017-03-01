Полицейские эксперты-криминалисты помогли оперативникам уголовного розыска раскрыть поджог кафе в Шиловском районе. Об этом в среду, 1 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя посёлка Шилово было передано в суд. По версии следствия, он залез через разбитое окно в кафе «Соблазн», украл спиртное и, чтобы скрыть следы преступления, поджёг здание.
Криминалисты обнаружили на месте биологические следы, которые были переданы экспертам. Именно они и помогли установить личность подозреваемого.
В конце 2016 года суд признал поджигателя виновным. Ему придётся выплатить 1,5 млн. рублей в качестве возмещения ущерба.