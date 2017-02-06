Рязанцев задержали за создание сети распространения наркотиков

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, организовавших торговлю синтетическими наркотиками через интернет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

О появлении интернет-магазина, торгующего «синтетикой», правоохранительные органы узнали в ходе мониторинга Сети. Выяснилось, что к организации незаконного сбыта наркотиков причастны два 20-летних рязанца. Они не только обеспечивали приём заказов через интернет, но и сами делали «закладки».

Полицейские зафиксировали процесс заполнения тайников, после чего провели досмотр квартиры задержанных. В общей сложности у подозреваемых было изъято около 10 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.