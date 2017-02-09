Рязанцев наказали за аудиозаписи, размещённые в социальной сети

Решения по двум делам вынес в январе Октябрьский районный суд.

Происшествия

В январе текущего года Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел два дела экстремистской направленности. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

17 января был оштрафован на 1,5 тыс. рублей 26-летний мужчина, разместивший на своей странице в социальной сети аудиозаписи «Коловрат – Московские бритоголовые»; «Коловрат – Слава России». Ранее эти композиции были признаны судами Воронежа и Брянска экстремистскими. Решение суда в отношении него вступило в законную силу.

31 октября суд вынес решение в отношении 25-летнего молодого человека, разместившего на своей странице аудиофайл 25/17 и ГРОТ - «Дым – тебя не видно в этом океане яда…». Ранее данную композицию признал экстремистской суд Сарова. За нарушение рязанца оштрафовали на тысячу рублей.

В этом случае решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.