Рязанца задержали за кражу 16 чугунных люков

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

Происшествия

В Московском районе Рязани задержан подозреваемый в краже 16 люков с водопроводных колодцев. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О краже люков с 10 улиц на окраине Рязани в полицию сообщил представитель организации, обслуживающей водопроводную сеть на территории города.

Оперативники уголовного розыска предположили, что тяжёлые чугунные люки похитили для сдачи в металлолом. В одном из пунктов приёма вторсырья на окраине города украденное было обнаружено, после чего задержать подозреваемого – 30-летнего жителя Рязани – не составило труда.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Также решается вопрос о наказании пункта приёма вторсырья, работники которого взяли украденные люки.