Рязанца задержали во время доставки крупной партии марихуаны

В общей сложности у него изъяли 845 граммов «травки».

Происшествия

28-летнего жителя Рязани задержали с крупной партией марихуаны. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские получили информацию о том, что в посёлке Мурмино Рязанского района появился «источник» марихуаны. Проверив её, они установили, что травку может привозит приезжающий в посёлок время от времени рязанец. Он был остановлен для личного досмотра. При себе у мужчины находились несколько свёртков с растительной смесью. В общей сложности у него изъяли 845 граммов «травки».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.