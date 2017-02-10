http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjazanca_zaderzhali_s_narkotikom_na_platforme_lagernaja/
Рязанца задержали с наркотиком на платформе Лагерная
Происшествия 94
Рязанца задержали с наркотиком на платформе Лагерная
Происшествия 94
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
У 32-летнего жителя Рязани, задержанного за правонарушение на платформе Лагерная, обнаружили наркотик. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД России по ЦФО.
При личном досмотре у задержанного был обнаружен метилэфедрон. Масса изъятого наркотического вещества – 1,86 грамма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.