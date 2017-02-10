Рязанца задержали с наркотиком на платформе Лагерная

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Происшествия

У 32-летнего жителя Рязани, задержанного за правонарушение на платформе Лагерная, обнаружили наркотик. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД России по ЦФО.

При личном досмотре у задержанного был обнаружен метилэфедрон. Масса изъятого наркотического вещества – 1,86 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.