Рязанца, похитившего у фирмы деньги, приговорили к штрафу

Мужчина подал апелляцию, но суд оставил приговор в силе.

Происшествия

4 апреля прокуратурой Московского района Рязани было поддержано государственное обвинение по уголовному делу по апелляционной жалобе осуждённого на приговор мирового судьи, которым данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ за совершение мошенничества. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в прокуратуре района.

Мошенника приговорили к штрафу в 35 тыс. рублей, также ему предстоит выплатить 49,8 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба потерпевшей. Осуждённый посчитал приговор слишком суровым и подал апелляцию, попросив снизить сумму штрафа до 5 тыс. рублей.

Деньги мошенническим путём рязанец похитил 1 июля 2015 года. Работая инженером по снабжению в одной из организаций Рязани, в обязанности которого входило осуществление закупок материалов у поставщиков и в магазинах, данный гражданин обязан был после осуществления покупки материалов предоставлять в бухгалтерию организации счёт-фактуру от поставщиков. В указанный день мужчина, исполняя свои должностные обязанности, приехал в один из магазинов г. Рязани и, злоупотребив доверием организации, в которой работал, действуя умышлено, от имени работодателя оформил покупку электроматериалов по безналичному расчёту на общую сумму 59 800 рублей. После чего, получив указанный товар на складе, с похищенным скрылся с места происшествия и распорядился имуществом по своему усмотрению, не предоставив в установленные сроки счёт-фактуру на закупку товара в бухгалтерию работодателя. Своими преступными действиями данный гражданин причинил имущественный ущерб организации на сумму 59 800 рублей.

Суд оставил первоначальный приговор в силе.