Рязанца осудили за убийство знакомого в новогоднюю ночь

Прокурор просил приговорить убийцу к 12 годам лишения свободы, но суд принял другое решение.

Происшествия

В четверг, 4 мая. Спасский районный суд вынес приговор жителю деревни Аграмаково, убившему своего знакомого. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Убийство было совершено в новогоднюю ночь. Мужчины сначала вместе выпивали в компании вместе с двумя своими товарищами. Во время застолья между ними произошёл конфликт. Потерпевший несколько раз ударил подсудимого в лицо, тот разозлился, взял нож и ударил обидчика в шею. Через некоторое время тот скончался.

Прокурор просил приговорить убийцу к 12 годам лишения свободы, но суд принял другое решение – 11 лет колонии строго режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор пока ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.