Рязанца осудили за убийство бывшей сожительницы

Мужчина проведёт почти 10 лет в колонии строго режима.

Происшествия

Вступил в законную силу приговор Сасовского районного суда жителю Рязанской области, убившему бывшую сожительницу. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

Преступление было совершено 18 июля 2016 года. В пять часов утра Б. ждал свою сожительницу, чтобы поговорить с ней. Женщина беседовать была не намерена, а когда мужчина стал настаивать, брызнула ему в лицо из перцового балончика. Разозливший, преступник повалил свою жертву на землю и нанёс не менее пяти ударов складным ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Первоначально с приговором подсудимый не согласился и подал апелляцию. В итоге он получил 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.