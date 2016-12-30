http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjazanca_osudili_za_ubijstvo_byvshej_sozhitelnicy/
Рязанца осудили за убийство бывшей сожительницы
Происшествия 99
Рязанца осудили за убийство бывшей сожительницы
Происшествия 99
Мужчина проведёт почти 10 лет в колонии строго режима.
Вступил в законную силу приговор Сасовского районного суда жителю Рязанской области, убившему бывшую сожительницу. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.
Преступление было совершено 18 июля 2016 года. В пять часов утра Б. ждал свою сожительницу, чтобы поговорить с ней. Женщина беседовать была не намерена, а когда мужчина стал настаивать, брызнула ему в лицо из перцового балончика. Разозливший, преступник повалил свою жертву на землю и нанёс не менее пяти ударов складным ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Первоначально с приговором подсудимый не согласился и подал апелляцию. В итоге он получил 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.