Рязанца осудили за сексуальные действия в отношении 8-летней дочери

Суд приговорил педофила к 14 годам колонии строго режима.

Происшествия

В Рязани вынесен приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении сексуальных действий в отношении собственной дочери. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Как было установлено в ходе следствия и суда, с июня по ноябрь 2015 года мужчина, оставаясь дома со своей 8-летней дочерью, совершал в отношении неё иные действия сексуального характера, используя беспомощное состояние ребёнка. О произошедшем девочка рассказала матери, которая сообщила в полицию.

Суд приговорил педофила к 14 годам колонии строго режима.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.