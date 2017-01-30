Рязанца осудили на два года за кражу двух телефонов

Злоумышленник заметил на столе в кафе два телефона, положил их в карман и скрылся.

Происшествия

Прокуратурой Советского района г. Рязани поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Т. 1992 года рождения, который украл два телефона у официанта кафе. Об этом сообщила помощник прокурора Советского района города Рязани Татьяна Сидорова.

В ходе следствия установлено, что в мае 2016 года безработный Т. распивал спиртное в кафе. Около 3.30 минут он заметил на столе, находящемся рядом с барной стойкой, сотовый телефон марки «Philips» и сотовый телефон марки «Apple» iPhone 4», принадлежащие гражданину И., работающему официантом в кафе.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, Т. положил телефоны в карман и вышел из кафе. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Приговором Советского районного суда города Рязани гражданин Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.