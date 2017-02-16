Рязанца оштрафовали за размещённое в соцсети видео

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Происшествия

В среду, 15 февраля, в Октябрьском районном суде Рязани рассмотрено дело об административном правонарушении экстремистской направленности. Постановлением суда 27-летний мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что на персональной странице пользователя социальной сети при просмотре раздела «Видеозаписи» обнаружен размещённый в нём видео файл- SilMi- На стягу Коловрат (Всем славянам), который признан экстремистским материалом и включён в опубликованный федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции Российской Федерации. Данный видеофайл являлся свободным для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети.

В судебном заседании мужчина свою вину в совершении указанного правонарушения признал полностью.

Исследовав материалы дела, учитывая признание вины мужчины в совершённом правонарушении, смягчающие обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд признал рязанца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного штрафа.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.