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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjazanca_oshtrafovali_za_narisovannyj_na_stene_doma_nacistskij_krest/

Рязанца оштрафовали за нарисованный на стене дома нацистский крест
Приговор по административному делу вынес Октябрьский районный суд.

Происшествия   172

В пятницу, 3 марта, Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел дело об административном правонарушении – публичной демонстрации нацистской символики». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Как было установлено в ходе суда, в марте 2017 года мужчина нарисовал на стене жилого дома нацистский крест, тем самым совершив административное нарушение. Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся.

В качестве наказания суд назначил денежный штраф. Сумму штрафа в пресс-релизе суда не указывается.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован. 