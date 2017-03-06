Рязанца оштрафовали за нарисованный на стене дома нацистский крест

Приговор по административному делу вынес Октябрьский районный суд.

Происшествия

В пятницу, 3 марта, Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел дело об административном правонарушении – публичной демонстрации нацистской символики». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Как было установлено в ходе суда, в марте 2017 года мужчина нарисовал на стене жилого дома нацистский крест, тем самым совершив административное нарушение. Свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся.

В качестве наказания суд назначил денежный штраф. Сумму штрафа в пресс-релизе суда не указывается.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.