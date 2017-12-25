Рязанца, ограбившего и изнасиловавшего пенсионерку, приговорили к 6 годам колонии

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у подсудимого психического заболевания.

Происшествия

Шацкий районный суд Рязанской области вынес приговор ранее неоднократно судимому мужчине, 1988 года рождения, которого обвиняли в грабеже и изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообщается на сайте суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что нетрезвый обвиняемый проник в дом к женщине, 1937 года рождения, и стар требовать от неё денег. После того как пенсионерка показала, где лежит кошелёк, он взял деньги и совершил в отношении хозяйки действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Женщина оказала сопротивление, после чего нападавший избил её.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал, от дачи показаний он отказался. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у подсудимого психического заболевания. К отягчающим обстоятельствам отнесены алкогольное опьянение и наличие судимостей.

Мужчину признали виновным и приговорил к 6 годам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.