Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjadom_s_mnogoetazhkoj_v_rjazani_najden_trup_pensionerki/

Рядом с многоэтажкой в Рязани найден труп пенсионерки
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Происшествия   164

В воскресенье, 8 января, около двух часов дня у одного из домов по улице Новосёлов в Рязани был найден труп пожилой женщины. Об этом сообщает сайт Рязанской областной газеты.

Тело лежало рядом с домом №38. Известно, что погибшая жила в этом доме, её квартира располагалась на верхнем этаже.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. 