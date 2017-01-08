http://7info.ru/news/ryazan-incidents/rjadom_s_mnogoetazhkoj_v_rjazani_najden_trup_pensionerki/
Рядом с многоэтажкой в Рязани найден труп пенсионерки
Происшествия 164
В воскресенье, 8 января, около двух часов дня у одного из домов по улице Новосёлов в Рязани был найден труп пожилой женщины. Об этом сообщает
сайт Рязанской областной газеты.
Рядом с многоэтажкой в Рязани найден труп пенсионерки
Происшествия 164
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
В воскресенье, 8 января, около двух часов дня у одного из домов по улице Новосёлов в Рязани был найден труп пожилой женщины. Об этом сообщает
Тело лежало рядом с домом №38. Известно, что погибшая жила в этом доме, её квартира располагалась на верхнем этаже.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.