Рядом с многоэтажкой в Рязани найден труп пенсионерки

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Происшествия

В воскресенье, 8 января, около двух часов дня у одного из домов по улице Новосёлов в Рязани был найден труп пожилой женщины. Об этом сообщает сайт Рязанской областной газеты.

Тело лежало рядом с домом №38. Известно, что погибшая жила в этом доме, её квартира располагалась на верхнем этаже.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.