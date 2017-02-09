http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ria_7_novostej_publikuet_novye_foto_s_mesta_dtp_na_ploschadi_lenina_v_rjazani/
РИА «7 новостей» публикует новые фото с места ДТП на площади Ленина в Рязани
Происшествия 116
РИА «7 новостей» публикует новые фото с места ДТП на площади Ленина в Рязани
Происшествия 116
На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего.
РИА «7 новостей» публикует новые фотографии, сделанные на месте серьёзного ДТП на площади Ленина в Рязани.
Напомним, утром в четверг, 9 февраля, там столкнулись автомобили «Ауди» и «Субару».
На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего.