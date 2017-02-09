РИА «7 новостей» публикует новые фото с места ДТП на площади Ленина в Рязани

На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего.

Происшествия

РИА «7 новостей» публикует новые фотографии, сделанные на месте серьёзного ДТП на площади Ленина в Рязани.

Напомним, утром в четверг, 9 февраля, там столкнулись автомобили «Ауди» и «Субару».

На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего.