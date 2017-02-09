Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/ria_7_novostej_publikuet_novye_foto_s_mesta_dtp_na_ploschadi_lenina_v_rjazani/

РИА «7 новостей» публикует новые фото с места ДТП на площади Ленина в Рязани
На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего. 

Происшествия   116

РИА «7 новостей» публикует новые фотографии, сделанные на месте серьёзного ДТП на площади Ленина в Рязани.

Напомним, утром в четверг, 9 февраля, там столкнулись автомобили «Ауди» и «Субару».

На месте аварии работала бригада реанимации скорой помощи. По словам очевидца, медики увезли пострадавшего. 